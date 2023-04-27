Спецоперация 27 апреля 2023, 13:29 Немецкую самоходку Gepard ликвидировали в Херсонской области РИА «Новости»: российские военные уничтожили немецкую установку Gepard в районе Херсона РИА «Новости»

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Российские войска уничтожили немецкую зенитную самоходную установку Gepard и четыре пусковые установки С-300 в районе Херсона с помощью ударных беспилотников «Ланцет». Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Ударами беспилотных барражирующих боеприпасов „Ланцет“ российские военные уничтожили зенитную самоходную установку Gepard и четыре пусковые установки С-300 в районе Херсона», — сообщил источник.

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Украинские боевики потеряли 14 человек живой силы убитыми, еще 10 военнослужащих получили ранения.

«Кроме того, в районе села Ольговка артиллерийским огнем ликвидировали 120-миллиметровый минометный расчет и весь боекомплект. Пятеро украинских военных погибли на месте, еще двое получили ранения», — отметил собеседник агентства.

Ранее Минобороны показало на видео уничтожение военных объектов ВСУ ударами реактивной системы залпового огня «Ураган».