01 февраля 2024, 05:06
Немецкую наемницу ВСУ ликвидировали в зоне СВО
«РВ»: российские военные ликвидировали немецкую наемницу Диану Вагнер
Российские военные в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине ликвидировали немецкую наемницу Диану Савиту Вагнер. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Пошла по стопам предков-фашистов: Армией России уничтожена немецкая наемница Диана Савита Вагнер», — сказано в публикации.
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По данным канала, Диана Вагнер с позывным Змея служила в националистическом батальоне «Карпатская сечь» и Интернациональном легионе. Ей было 36 лет.
Ранее стало известно, что в результате удара по Харькову погиб лучший французский снайпер. Эрнесто Барбьери вместе с другими французскими наемниками находился в пункте временной дислокации, по которому российская армия нанесла высокоточный удар 17 января. Тогда же в Харькове погиб единственный сын известного хорватского боевика Петра Дукарича.
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