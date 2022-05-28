Немецкое СМИ заговорило о ядерной угрозе из-за действий США на Украине

Чем дольше длится кризис на Украине, тем выше риск ядерного столкновения, указано в статье, которая была опубликована в немецком издании Telepolis. При этом непрекращающиеся поставки американских вооружений Киеву только затягивают обострившийся конфликт.

Оборонные концерны США только и ждут, чтобы заработать на поставках оружия, а вот услышать голоса тех, кто выступает за поиск компромисса и переговоры, в западном медиапространстве практически невозможно, указано в материале. Это все в очередной раз доказывает, что США и НАТО находятся в состоянии опосредованного противостояния с Россией, указано в материале.

Запад установил так называемую «интеллектуальную бесполетную зону», тщательно вытесняя за пределы информационного пространства тех, чье мнение отличается от официальной позиции, отметил автор публикации. Из-за этого начинает складываться впечатление, будто бы альтернативных взглядов на события на Украине не существует, отмечено в статье.

Также издание обратило внимание, что историю Украины на Западе все чаще искажают, особенно это заметно в вопросе роли националистических, праворадикальных и неонацистских сил. В статье задается вопрос о том, неужели нужно так много сил, чтобы задавать больше вопросов, а также обсуждать, как наиболее эффективно снизить риск ядерного столкновения.