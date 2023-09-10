Спецоперация 10 сентября 2023, 13:29 Немецкий журналист заявил о мощной системе обороны России в зоне СВО Журналист Репке: Россия создала мощную систему обороны на Южном направлении РИА «Новости»

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Россия создала мощную систему обороны на Южном направлении в зоне специальной операции. Об этом рассказал журналист Юлиан Репке немецкому изданию Bild.

По словам обозревателя, в эту систему входят минные поля и отлично функционирующие батареи артиллерии. Журналист также рассказал об инциденте, который произошел с ВСУ на данном направлении, — танки наткнулись на мины и встали.

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«Танками занялась русская артиллерия и полностью их уничтожила», — отметил Репке.

Множество украинских бойцов двинулись к окопу и оказались буквально «пригвожденными» артиллерийским огнем, добавил журналист.

Ранее Репке рассказал, как ВСУ лишились мощной передовой техники. Речь идет о шведской боевой машине пехоты CV90, которую украинская армия использовала слишком близко к линии соприкосновения.