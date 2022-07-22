Немецкий журналист назвал главные заблуждения Запада о России

Санкции не принесли ожидаемого эффекта, Россия не попала в изоляцию. Кроме того, ее боевая мощь значительно превосходит силы Украины. Западным политикам пора осознать свои заблуждения, заявил журналист Жак Шустер в статье Die Welt.

«Серьезная внешняя политика означает смотреть в лицо реалиям: Украине не сломить десятикратное превосходство россиян. Путин ни в коем случае не изолирован на международном уровне. И экономические санкции его не останавливают», — написал он.

Жак Шустер признал, что санкции против России возымели обратный эффект, страна заработала на продаже нефти и газа больше, чем до ограничений. Она не оказалась в изоляции. Случай в Парагвае, когда южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказалась выслушать президента Украины Владимира Зеленского, стал подтверждением этому.

Кроме того, на поле боя мощь российской армии превосходит украинскую в десять раз. Киевский режим не сможет одержать победу. Журналист назвал решения западных стран неверными и призвал способствовать проведению переговоров между Украиной и Россией.