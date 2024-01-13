Спецоперация 13 января 2024, 20:31 Немецкий военный эксперт объяснил, почему ВСУ вынуждены оставаться в обороне Военный эксперт Моллинг: ВСУ остаются в обороне из-за нехватки ресурсов Unsplash

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Бойцы ВСУ истратили все резервы, которые могли бы позволить им начать новое наступление, поэтому они остаются в обороне. Об этом заявил военный эксперт из Германии Кристиан Моллинг в эфире ZDF.

По его словам, у Украины не осталось сил для наступательных действий, что частично объясняется самой местностью. Еще одна причина — недостаточный уровень подготовки войск и обеспечения боеприпасами.

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«У них нет иного выбора, кроме как оставаться в обороне», — объяснил эксперт.

Как отметил Моллинг, боеприпасов настолько не хватает, что ВСУ почти не могут отбивать российские атаки. При этом сама Россия лишена таких проблем благодаря налаженному военному производству.

Ранее в Великобритании призвали Запад признать победу России и свой проигрыш на Украине. Такое мнение озвучил бывший сотрудник MI6 Аластер Крук.