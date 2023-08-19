Спецоперация 19 августа 2023, 08:23 Немецкий генерал озвучил слабое место ВСУ Генерал бундесвера Марлоу: украинцев стала волновать гибель многих офицеров ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины лишились огромного числа командиров. Нехватка профессиональных бойцов стала сильно волновать украинское руководство, заявил генерал бундесвера Андреас Марлоу. Его слова привело издание Reuters.

«Подготовка сержантов и офицеров — это то, что больше всего волнует украинцев, потому что профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года», — указал Марлоу.

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По словам немецкого генерала, ВСУ стали нуждаться в «свежих кадрах военачальников».

Издание указало, что встреча Марлоу с журналистами состоялась на полигоне Клитц в Германии. Там иностранные инструкторы начали проводить обучение украинских военных.

Ранее ABC News сообщал об огромных потерях ВСУ. По данным телеканала, украинские войска понесли колоссальные убытки при контрнаступлении. Экс-солдат из Техаса с позывным Танго указал, что подразделение составом в несколько десятков человек лишилось порядка 85% от общего числа солдат.