19 августа 2023, 08:23
Немецкий генерал озвучил слабое место ВСУ
Генерал бундесвера Марлоу: украинцев стала волновать гибель многих офицеров ВСУ
Вооруженные силы Украины лишились огромного числа командиров. Нехватка профессиональных бойцов стала сильно волновать украинское руководство, заявил генерал бундесвера Андреас Марлоу. Его слова привело издание Reuters.
«Подготовка сержантов и офицеров — это то, что больше всего волнует украинцев, потому что профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года», — указал Марлоу.
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По словам немецкого генерала, ВСУ стали нуждаться в «свежих кадрах военачальников».
Издание указало, что встреча Марлоу с журналистами состоялась на полигоне Клитц в Германии. Там иностранные инструкторы начали проводить обучение украинских военных.
Ранее ABC News сообщал об огромных потерях ВСУ. По данным телеканала, украинские войска понесли колоссальные убытки при контрнаступлении. Экс-солдат из Техаса с позывным Танго указал, что подразделение составом в несколько десятков человек лишилось порядка 85% от общего числа солдат.
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