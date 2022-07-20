Немецкий генерал Меис признал превосходство российской артиллерии

В ходе спецоперации на Украине российская армия показала превосходство своей артиллерии и неисчерпаемые ресурсы. За время конфликта она окрепнет еще больше и как противник станет сильнее в будущем. Об этом газете Handelsblatt заявил инспектор сухопутных войск генерал-лейтенант Альфонс Меис.

«Имея превосходство в артиллерии, российская армия, по-видимому, продвигается вперед километр за километром. <…> Россия может стать еще более сильным противником в будущем», — сказал он.

На Украине идет борьба на истощение, так как российская армия обладает «практически неисчерпаемыми ресурсами», и вопрос в том, как долго киевский режим сможет продержаться. По словам Альфонса Меиса, дело не в материально-техническом оснащении Вооруженных сил Украины, а в настрое личного состава.