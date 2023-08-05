Спецоперация 05 августа 2023, 17:28 Немецкие танки пока не дошли до позиций группировки «Центр» в зоне СВО Минобороны: танки Leopard не дошли до линии соприкосновения в зоне группировки «Центр» Викимедиа

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Немецкие танки Leopard пока не дошли до линии боевого соприкосновения в зоне специальной операции на позициях российской группировки войск «Центр». Об этом главе Минобороны Сергею Шойгу доложил командующий группировки Андрей Мордвичев, сообщила пресс-служба ведомства.

Шойгу спросил Мордвичева, появились ли танки Leopard в зоне ответственности группировки.

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«Пока еще нет. Нам не везет», — пошутил тот в ответ.

В ответ Шойгу заявил, что российские военные «крепко бьют» немецкую технику еще на подходах к линии обороны.

В субботу министр обороны посетил расположения подразделений группировки «Центр» на Краснолиманском направлении и вручил государственные награды отличившимся бойцам.

Ранее в Сети появилось видео, на котором экипаж российского танка в одиночку разгромил восемь единиц тяжелой техники националистов, включая немецкие танки. После этого военные «передали большой привет» производителям Leopard.