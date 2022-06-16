Немецкие СМИ усомнились во вменяемости Зеленского после слов о Крыме

Слова президента Украины Владимира Зеленского о выходе Крыма из состава России оторваны от реальности. Таким предположением поделились журналисты немецкого издания Der Tagesspiegel.

«Потерял ли человек чувство реальности? Украинская армия отступает в Донбассе», — написали они.

Журналисты отметили, что Зеленский рассказал о планах изъять Крым и южные области Украины из-под контроля России аккурат перед встречей с ведущими политиками из Франции, Германии и Италии.

Сотрудники Der Tagesspiegel задались вопросом, что стоит за этим заявлением. По их мнению, Зеленский хотел проверить, как далеко Запад готов зайти с поддержкой Украины в территориальных вопросах.

«Но Шольц, Макрон и Драги тоже мечтают — об удобном для них переговорном пути, который избавит их от тяжелых решений», — подытожили немецкие журналисты.

Европейские лидеры уже прибыли на Украину. Издание RaiNews24 поделилось фотографией премьер-министра Италии Марио Драги, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца из поезда.

О намерении вернуть Крым и ряд других регионов в состав Украины Зеленский сообщил в недавнем видеообращении. По его словам, для этого ему необходима поддержка Запада.