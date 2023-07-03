Спецоперация 03 июля 2023, 07:12 Немецкие СМИ сообщили о разочаровании Запада Украиной Berliner Zeitung: Украина разочаровала Запад, потеряв отправленную ей бронетехнику РИА «Новости»

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Украина не оправдала возложенных на нее надежд Запада, утратив переданную ей военную технику всего за месяц. Об этом говорится в материале издания Berliner Zeitung.

«Западные страны с большими ожиданиями передачи Украине бронетранспортеры и танки. Они надеялись, что эти боевые машины помогут украинским военным добиться больших успехов, однако разочарование наступило примерно через месяц после старта летнего наступления», — написал обозреватель Франц Беки.

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Журналист отметил, что поддержка Украины со стороны немецких властей стоила денег и жизней людей. По его словам, Германия к 2023 году выделила Украине свыше пяти миллиардов евро для обеспечения ВСУ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не станет поставлять на Украину крылатые ракеты дальнего действия Taurus, чтобы ВСУ не наносили удары по территории России.