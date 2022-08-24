Немецкие СМИ рассказали, кто принимает решения за Украину

Политический курс Украины и решения ее президента Владимира Зеленского определяют лидеры Франции, Германии и США, заявил обозреватель газеты Die Welt Кристоф Шильц. По его мнению, без финансовой и военной помощи Запада «Украина была бы совершенно беспомощна».

«Несмотря на все публичные заявления о праве Киева на самоопределение, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон решают, что будет делать Зеленский», — уверен журналист.

При этом он отметил, что на Западе нет единой стратегии по конфликту вокруг Украины: если Германия и Франция убеждают Украину сесть за стол переговоров с Россией, то США поддерживают ВСУ регулярными поставками оружия. Эти противоречия накаляют и без того непростую обстановку на Западе.

Зреет недовольство санкциями против России, которые не бьют по ней, но уже сказываются на жизни европейцев. Все это, по мнению Шильца, снижает вероятность дальнейшего введения санкций и новых крупных поставок вооружения на Украину.

Символично, что такая публикация появилась незадолго до Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа.