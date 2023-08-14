Спецоперация 14 августа 2023, 17:03 Немецкие Leopard стали жертвами российских охотников за танками UnHerd: Leopard стали жертвами российских противотанковых установок «Корнет» Википедия

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Немецкие Leopard, поставленные Вооруженным силам Украины, легко уничтожают с помощью российских противотанковых установок «Корнет» с двойной боеголовкой. Об этом написал обозреватель британского сайта UnHerd Эдвард Луттвак.

«Leopard легко стали жертвами российских охотников за танками, вооруженных ракетами „Корнет“», — указал иностранный журналист.

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Он отметил, что российская установка проще, универсальнее и дешевле, чем американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin. Двойная боеголовка позволяет «Корнету» пробивать реактивную броню, пояснил Луттвак.

По словам обозревателя, российские установки показали эффективность, уничтожив несколько Leopard после начала широко разрекламированного контрнаступления ВСУ. Также на исход действий украинской армии повлияла мощная серия оборонительных укреплений, выстроенная инженерами из России по всей линии фронта, добавил британский журналист.

Обозреватель американского Forbes Дэвид Экс ранее предупредил, что Украине поставят проблемные бельгийские Leopard 1A5BE. У этих танков есть сложности с системой управления огнем, и они отличаются тонкой броней.