Спецоперация 01 апреля 2024, 07:17 Немецкие БМП оказались непригодными для боев в Донбассе Российский боец назвал немецкие БМП Marder непригодными для боев в Донбассе Bernd Wüstneck/dpa / Global Look Press

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Немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder не подходят для боев в Донбассе из-за плохой проходимости. Таким выводом с РИА «Новости» поделился военнослужащий группировки «Центр», участвовавший в восстановлении трофейной техники этого типа.

«Проходимость очень плохая. Грунтозацепов нет, стоят резиновые подушки, из-за чего проходимость ухудшается», — пояснил он.

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По словам бойца, БМП предназначены для передвижения по асфальту и твердому грунту, максимум по песку, но не по грязи.

Российские военнослужащие захватили немецкие БМП Marder под Авдеевкой. Машину отправили в ремонтный батальон, привели в порядок и поставили на самостоятельный ход. Однако испытания выявили ее недостатки.

Боевая масса БМП Marder превышает 30 тонн, она оснащена 20-миллиметровой автоматической пушкой и спаренной с ней пулеметом. В машине помещается три человека в экипаже и до семи человек десанта.

Еще в начале 2023 года военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» прогнозировал, что российские танки смогут перемолоть все немецкие БМП Marder.