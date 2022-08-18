Нелегальное оружие обнаружили в добровольческом батальоне на Украине

Служба безопасности Украины нашла в одном из добровольческих батальонов Киева склад незарегистрированных автоматов Калашникова и боеприпасов. СБУ изъяла оттуда около 60 единиц оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе спецоперации Служба безопасности обнаружила состав незаконного хранения оружия и боеприпасов, организованный одним из добровольческих формирований территориального общества Киева. В ходе обысков изъято более 60 единиц незарегистрированных автоматов Калашникова (АК-74 — прим. ред.) и около одной тысячи боеприпасов к ним», — сказано в сообщении пресс-службы в Telegram.

По данным СБУ, оружие могли использовать для совершения особо тяжких и тяжких преступлений на территории Киевской области. Правоохранители отдали оружие на экспертизу. Следствие продолжается в рамках дела по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее советник МВД Украины Вадим Денисенко высказал мнение, что в стране следует в ближайшее время легализовать оружие. Якобы такой шаг позволит снизить уровень агрессивности граждан. По его словам, у украинцев сейчас такое количество «стволов», что представителям правоохранительных органов очень сложно будет их забрать. Об этом сообщило РИА «Новости».