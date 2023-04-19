Спецоперация 19 апреля 2023, 08:58 Некоторые укрепления ВСУ в Артемовске оказались муляжом РИА «Новости»: часть укреплений в Артемовске ВСУ построили для видимости обороны Официальный сайт президента Украины

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Украинские войска строили некоторые блиндажи и окопы в Артемовске для видимости, а в качестве настоящих укреплений использовали жилые многоэтажки и дома в частном секторе. Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об этом РИА «Новости».

Продвинувшись вглубь города, российские солдаты заметили необычные укрепления. Подразделения Вооруженных сил Украины построили у центрального района линии окопов, блиндажи, бойницы и другие оборонительные сооружения, которые ни разу не использовали. Они вели огонь из многоэтажек и частного сектора.

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«Рыли их для обороны, но в них сами не сидели и не отстреливались даже. То есть для вида нарыли. Показали видимость», — сообщил боец.

Российские подразделения продолжили отодвигать противника к западу, железнодорожный узел стал новой горячей точкой. Минобороны объявило 18 апреля об освобождении еще трех жилых кварталов, а советник врио главы ДНР Ян Гагин — взятии под контроль 90% Артемовска.