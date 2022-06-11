Ряд стран может признать независимость Луганской Народной Республики, с ними ведутся переговоры. Об этом ТАСС сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Какие именно страны — пока остается тайной. Но такие страны есть, с ними ведутся переговоры», — заявил он.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что республика вела переговоры о признании с Венесуэлой, Сирией и еще некоторыми государствами. По словам дипломата, ряд стран заинтересован в установлении сотрудничества с ЛНР.

Ранее Пасечник называл путь к интеграции с Россией единственным верным.

Также глава ЛНР говорил, что освобождение от националистов всех населенных пунктов республики является проблемным.

Он отметил, что в основном мирные жители встречают войска ЛНР с радостью. Однако Пасечник добавил, что есть и те, кто попал под серьезное влияние антироссийской пропаганды.