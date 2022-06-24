Неизвестные взорвали автомобиль в Херсоне

Взрыв произошел в Херсоне, неизвестные подорвали автомобиль директора управления по молодежной политике Дмитрия Славученко. Об этом сообщила газета «Известия».

Славученко при взрыве погиб, РЕН ТВ показал кадры с места происшествия.

По данным ТАСС, взрыв повредил как минимум два автомобиля. Также выбиты стекла в ближайшем жилом четырехэтажном доме.

На месте теракта работают взрывотехники, участок оцеплен.

Накануне в плен попал украинский штаб-сержант Александра Тимко, командовавший подпольной группой боевиков в Херсоне. Он сообщил российским военным, что руководство поручило ему организовать теракт в одной из местных гостиниц.

В середине июня первые жители Херсонской области получили российские паспорта. Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо рассказывал, что местные жители хотят стать россиянами как можно скорее.