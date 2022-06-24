Неизвестные взорвали автомобиль в Херсоне
Газета «Известия»: в Херсоне произошел теракт, взорван автомобиль
Взрыв произошел в Херсоне, неизвестные подорвали автомобиль директора управления по молодежной политике Дмитрия Славученко. Об этом сообщила газета «Известия».
Славученко при взрыве погиб, РЕН ТВ показал кадры с места происшествия.
По данным ТАСС, взрыв повредил как минимум два автомобиля. Также выбиты стекла в ближайшем жилом четырехэтажном доме.
На месте теракта работают взрывотехники, участок оцеплен.
Накануне в плен попал украинский штаб-сержант Александра Тимко, командовавший подпольной группой боевиков в Херсоне. Он сообщил российским военным, что руководство поручило ему организовать теракт в одной из местных гостиниц.
В середине июня первые жители Херсонской области получили российские паспорта. Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо рассказывал, что местные жители хотят стать россиянами как можно скорее.