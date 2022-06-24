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    24 июня 2022, 09:44

    Неизвестные взорвали автомобиль в Херсоне

    Газета «Известия»: в Херсоне произошел теракт, взорван автомобиль

    Максим Зинкин

    Взрыв произошел в Херсоне, неизвестные подорвали автомобиль директора управления по молодежной политике Дмитрия Славученко. Об этом сообщила газета «Известия».

    Славученко при взрыве погиб, РЕН ТВ показал кадры с места происшествия.

    По данным ТАСС, взрыв повредил как минимум два автомобиля. Также выбиты стекла в ближайшем жилом четырехэтажном доме.

    На месте теракта работают взрывотехники, участок оцеплен.

    Накануне в плен попал украинский штаб-сержант Александра Тимко, командовавший подпольной группой боевиков в Херсоне. Он сообщил российским военным, что руководство поручило ему организовать теракт в одной из местных гостиниц.

    В середине июня первые жители Херсонской области получили российские паспорта. Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо рассказывал, что местные жители хотят стать россиянами как можно скорее.