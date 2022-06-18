facebook_pixel
    18 июня 2022, 15:46

    Неизвестные совершили покушение на главу УСИН Херсона — СМИ

    РИА «Новости»: неизвестные совершили покушение на главу УСИН Соболева в Херсоне

    Александр Иванов

    Неизвестные пытались убить руководителя херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Неизвестные совершили покушение на главу УСИН Херсона — СМИ

    По его данным, преступление готовили «украинские террористы». Они установили взрывчатку на автомобиле Соболева. В результате он был ранен и попал в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности.

    Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал местных чиновников, врачей и учителей отказаться от проукраинской позиции. Он заявил, что те, кто будет препятствовать развитию региона в составе России, понесут наказание за свои действия.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022 заявил, что Россия на возвращающиеся в состав РФ земли Украины не претендует.

    «Вот мы говорим, мол, возвращаем свое. Исторически — да, конечно. Это все Причерноморье, допустим. Мы на самом деле не претендуем на все это», — подчеркнул он.

    Херсонская область сейчас находится под контролем России. Стремоусов сообщил, что все рожденные в регионе после 24 февраля дети автоматически получат российское гражданство.