Неизвестные пытались убить руководителя херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его данным, преступление готовили «украинские террористы». Они установили взрывчатку на автомобиле Соболева. В результате он был ранен и попал в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал местных чиновников, врачей и учителей отказаться от проукраинской позиции. Он заявил, что те, кто будет препятствовать развитию региона в составе России, понесут наказание за свои действия.

Ранее президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022 заявил, что Россия на возвращающиеся в состав РФ земли Украины не претендует.

«Вот мы говорим, мол, возвращаем свое. Исторически — да, конечно. Это все Причерноморье, допустим. Мы на самом деле не претендуем на все это», — подчеркнул он.

Херсонская область сейчас находится под контролем России. Стремоусов сообщил, что все рожденные в регионе после 24 февраля дети автоматически получат российское гражданство.