Спецоперация 28 февраля 2024, 11:38 Неизвестные системы РЭБ обнаружили в районе Кременной Марочко: российские войска нашли неизвестные системы РЭБ в районе Кременной РИА «Новости»

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Российские военные обнаружили ранее неизвестные системы радиоэлектронной борьбы, которые применяют украинские боевики. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины начали применять на Сватовско-Кременском направлении новые средства РЭБ для подавления всех видов связи. Также боевики ВСУ используют радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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«Касаемо РЭБ, то выявлены ранее неизвестные системы, которые имеют неплохие характеристики по дальности и работают в широком диапазоне», — подчеркнул Марочко.

Украинские боевики размещают установки на автомобильной платформе и регулярно перемещают их, добавил офицер.

Марочко рассказывал, что в районе Кременной снова был замечен факт «дружественного огня». ВСУ расстреляли своих же отступающих солдат.