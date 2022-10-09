Неизвестные подорвали начиненный осколками фугас на трассе около Мелитополя | 360°

Спецоперация 09 октября 2022, 18:39 Поделиться Telegram

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Viber Неизвестные подорвали начиненный осколками фугас на трассе около Мелитополя Взрывное устройство сработало близ Мелитополя на обочине трассы гражданского снабжения РИА «Новости»

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Около Мелитополя на обочине трассы гражданского снабжения произошел взрыв. Как рассказал РИА «Новости» профильный специалист после прибытия на место происшествия, акция рассчитана на запугивание людей.

«Акция явно направлена на запугивание как мирного населения, так и водителей фур, которые пользуются этой транспортной артерией для доставки грузов с „материковой“ России», — подчеркнул специалист.

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Он рассказал, что для усиления эффекта взрыва заложенный фугас начинили осколочными элементами. Это сделано для нанесения более сильного ущерба машинам, которые проезжают на данном участке дороги, заключил источник.

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Трасса, где произошел подрыв, через Мариуполь и Бердянск связывает области РФ с Запорожской областью. Ее активно используют для доставки большегрузами продовольствия, строительных материалов и прочего, что необходимо для жизнедеятельности населенных пунктов.

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