21 декабря 2022, 12:31
Нефтехранилище ВСУ под Харьковом уничтожили ударом с воздуха
Минобороны сообщило об ударе ВКС по нефтехранилищу украинских боевиков под Харьковом
Воздушно-космические силы России уничтожили нефтехранилище около поселка Андреевка в Харьковской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в резервуарах хранилось топливо для военной техники украинской армии.
Воздушный удар российские военные произвели в ходе наступления на Купянском направлении.
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На этом же участке проведения специальной военной операции они нанесли комплексное огневое поражение по противнику около сел Песчаного, Берестового и Петропавловка в Харьковской области. В результате уничтожены до 60 украинских боевиков, две бронетранспортера и три пикапа.
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Удары на Краснолиманском направлении по местам скопления живой силы и военной техники противника нанесли армейская авиация и артиллерия. В результате в районе сел Терны и Торского Донецкой Народной Республики ликвидированы более 30 украинских военных, один танк и пять пикапов. Еще шесть украинских боевиков сложили оружие и сдались в плен.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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