Нефтебаза загорелась в Донецке после обстрела ВСУ

Пожар начался на нефтебазе в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны Украинских войск. Как сообщил в комментарии Донецкому агентству новостей глава района Юрий Будрин, топливо с нефтебазы успели вывезти еще до обстрелов.

Он добавил, что сейчас на месте работают специалисты республиканского МЧС, которые занимаются тушением.

«Нефтебаза действительно горит, но горюче-смазочных материалов на ней не хранилось, поскольку предварительно от спецслужб поступило предупреждение, что может быть обстрел. Горючее вывезено», — заявил Будрин.

Мэр столицы Алексей Кулемзин уточнил, что в ходе обстрела Кировского района города повреждение получили несколько частных домов и автомобиль.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, жертвой обстрела со стороны украинских войск стала жительница Донецка. Она находилась на Лесной улице в Петровском районе города.