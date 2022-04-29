Нефтебаза загорелась в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ

Украинские военные три раза за час обстреляли Донецк. Причем два последних обстрела совершены с разницей в 10 минут, сообщило представительство ДНР в СЦКК. При этом местные жители публикуют в соцсетях кадры с пожаром на нефтебазе в Кировском районе Донецка.

В общей сложности ВСУ выпустило по Донецку 27 снарядов калибром 122 миллиметра, уточнили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Из них восемь снарядов и 13 мин были выпущены с разницей в 10 минут.

Источник фото: соцсети

Как сообщили местные жители, на нефтебазе в Кировском районе вспыхнул пожар. Кадры в социальных сетях публикуют очевидцы. На снимках из-за домов видны огонь и клубы густого дыма. Пока причина пожара не названа.

Украинские войска обстреливают Лимана в ДНР, чтобы потом обвинить в этом российских военных. Такое заявление ранее сделали в Минобороны РФ. Как отметил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, киевский режим продолжает фабриковать провокационные материалы о гибели мирного населения якобы из-за неизбирательного артиллерийского огня со стороны российских военных. Западные и украинские журналисты при этом с безопасных мест проводят видеосъемку разрушенных объектов гражданской инфраструктуры.