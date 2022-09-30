Недвижимость украинских олигархов конфисковали в ДНР | 360°

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Недвижимость украинских олигархов конфисковали в ДНР

Глава ДНР Пушилин подписал указ о конфискации недвижимости олигархов Курченко и Ахметова

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Недвижимость украинских бизнесменов Сергея Курченко и Рината Ахметова в Донецкой Народной Республике перейдет в государственную собственность. Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин, документ размещен на сайте правительства.

Согласно тексту документа, право собственности указанных физических лиц прекращено в пользу ДНР без выплат компенсации ее стоимости.

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Помимо Курченко и Ахметова, в список попали активы бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонка и лидера партии «За жизнь» Юрия Бойкова. Всего в списке указана недвижимость 142 человек и двух компаний.

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В мае Пушилин издал указ о национализации железнодорожной инфраструктуры, а также объектов энергоснабжения. В сентябре он перевел в государственную собственность активы бывшего украинского маслоэкстракционного завода «Каргилл».

Ранее он заявил, что после проведенного референдума о присоединении региона к РФ между ДНР и Россией исчезнет государственная граница.

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