Спецоперация 28 ноября 2022, 09:35 «Недооценивать противника — это преступление». Военные рассказали о боях за Павловку Морпехи 155-й бригады ТОФ сказали Lenta.ru, что нельзя недооценивать офицеров ВСУ РИА «Новости»

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В конце октября российские военные освободили Павловку — крупный населенный пункт недалеко от Угледара. Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассказали Lenta.ru о штурме и похвалили силу противника.

Павловка перешла от украинских подразделений к российским и обратно. Осенью разведка узнала, что Вооруженные силы Украины собираются пойти в наступление из нее, и российские войска 29 октября решили устроить штурм. Павловку брали в непростых погодных условиях — из-за проливных дождей поля в ее окрестностях превратились в болото. Сначала в сторону населенного пункта двинулась бронетехника с минными тралами, затем танки. Механик-водитель экипажа «Ветер» рассказал, что первым в населенный пункт вошел танк «Зенит». На протяжении нескольких часов его экипаж в одиночку отбивал огонь противника.

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Российских военных удивило, насколько упорно украинские подразделения удерживали Павловку. Они объяснили это, в том числе, работой заградотрядов, которые обосновались на севере населенного пункта и не давали бойцам отступить. Но спустя время даже их одолели, Павловку освободили. В плен попали украинские бойцы, которые не успели отступить к Угледару. Старшина 155-й бригады рассказал, что среди них было много талантливых командиров, которые умеют хорошо воевать.

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«Кто говорит, что наш враг слабый, — дурак. Недооценивать противника — это преступление», — сказал он.

После боя Павловку зачистили от оставшихся боевиков. В этом помогло оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад» Народной милиции ДНР. Оно осталось там же. сейчас оно вместе со 155-й бригадой морпехов обороняет населенный пункт.