За последние сутки ВС РФ успешно выполнили ряд боевых задач в ходе спецоперации России на Украине. Эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов в интервью «360» рассказал о важности этих достижений.

Далее — его прямая речь.

Брифинг Минобороны от 14 августа — большой и достаточно интересный. Из него можно сделать сразу несколько достаточно информативных выводов.

ВСУ провалились под Харьковом

Во-первых, речь идет о провале разрекламированного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении. Текущие действия украинской армии в этой зоне боевых столкновений явно не соответствуют заявлениям вражеских властей.

Источник фото: РИА «Новости»

Также Минобороны сообщило об освобождении от националистов населенного пункта Уды. Это стало полным опровержением какой-либо наступательной деятельности ВСУ на данном направлении.

Также стоит отметить важность боев в районе Артемовска. Это объективно крупный населенный пункт, который замыкает некую цепь оперативных действий. Успехи ВС России в этой зоне спецоперации также подтверждают правильность тактики, связанной с исключением возможности максимального применения существующего вооружения со стороны противника.

Мы не только контролируем, но и уничтожаем доставляемую в тылы ВСУ технику западного образца. Кроме того, усилиями ВС России противник лишается и крупнокалиберного вооружения советских времен.

Потери противника исчисляются батальонами

Стоит отметить и значительное ухудшение обстановки на переднем фланге ВСУ. Если до этого были одиночные неисполнения боевых задач в виде дезертирства, то теперь уже становится очевидной новая форма — отказ от исполнения поставленной боевой задачи. Это наивысший вариант неподчинения, который только может быть.

Источник фото: РИА «Новости»

Причем это происходит не в маленьких подразделениях, а в группировках численностью до 200 человек. Речь может идти, предположительно, о целых батальонах.

Это свидетельствует о правильности выбранной тактики нашими артиллерийскими и авиационными подразделениями. ВС России уничтожают и четко выдерживают превосходство не только в небе, но и в глубину.

Еще один вывод из брифинга Минобороны таков: отношение мира к ситуации на Украине меняется в лучшую сторону. Международные СМИ начинают публиковать достоверную информацию о происходящем в этой стране.