«Небо под замком». Минобороны сообщило об эффективной работе РЛС на Украине | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 10:14 Поделиться Telegram

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Viber «Небо под замком». Минобороны сообщило об эффективной работе РЛС на Украине Минобороны РФ сообщило об обнаружении до 30 целей в сутки с помощью РЛС «Небо-СВУ»

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Радиолокационная станция «Небо-СВУ» хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной операции на Украине. Она обнаруживает до 30 разногабаритных воздушных целей ежедневно. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Военное ведомство отметило, что система обнаруживает как авиацию и беспилотные летательные аппараты, так и ракеты, выпущенные из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Министерство обороны также показало на видео уничтожение артиллерией ВДВ живой силы и военной техники националистов. Беспилотные летательные аппараты передают данные подразделениям «Бога войны», после чего цели успешно уничтожаются.

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Ранее появились кадры работы боевых расчетов многоцелевых ударных вертолетов Ми-35. Воздушная техника способна поражать места дислокации нацистов, двигаясь на предельно малой высоте.

Кроме того, Минобороны продемонстрировало работу высокоточных баллистических ракет «Искандер», которые уничтожают заданные цели на дистанции до 500 километров.

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