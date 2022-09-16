«Небо под замком». Минобороны сообщило об эффективной работе РЛС на Украине | 360°

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«Небо под замком». Минобороны сообщило об эффективной работе РЛС на Украине

Минобороны РФ сообщило об обнаружении до 30 целей в сутки с помощью РЛС «Небо-СВУ»

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Радиолокационная станция «Небо-СВУ» хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной операции на Украине. Она обнаруживает до 30 разногабаритных воздушных целей ежедневно. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Военное ведомство отметило, что система обнаруживает как авиацию и беспилотные летательные аппараты, так и ракеты, выпущенные из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Министерство обороны также показало на видео уничтожение артиллерией ВДВ живой силы и военной техники националистов. Беспилотные летательные аппараты передают данные подразделениям «Бога войны», после чего цели успешно уничтожаются.

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Ранее появились кадры работы боевых расчетов многоцелевых ударных вертолетов Ми-35. Воздушная техника способна поражать места дислокации нацистов, двигаясь на предельно малой высоте.

Кроме того, Минобороны продемонстрировало работу высокоточных баллистических ракет «Искандер», которые уничтожают заданные цели на дистанции до 500 километров.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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