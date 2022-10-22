Небензя заявил о субъективности ООН в оценках разрушений инфраструктуры на Украине | 360°

22 октября 2022, 01:48
Небензя заявил о субъективности ООН в оценках разрушений инфраструктуры на Украине
Небензя: ООН однобоко рассматривает проблему разрушения инфраструктуры на Украине
Постпред России при ООН Василий Небензя указал на избирательный подход всемирной организации к проблеме разрушения гражданской инфраструктуры. Его слова передал ТАСС.
«Видим, что Секретариат ООН наконец-то озаботился сюжетом с разрушением гражданской инфраструктуры. К сожалению, снова однобоко», — заявил он.
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Небензя подчеркнул, что в ООН почему-то не говорят о разрушениях в Донбассе из-за обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, российские беспилотники попадали по гражданским объектам Украины лишь из-за того, что отклонялись от курса из-за огня украинской теробороны.
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В ходе заседания он также высказался о звучащих от представителей западных стран призывах провести расследование о происхождении используемых ВС РФ дронах. По мнению Небензи, это ставит под сомнение объективность ООН. Все обвинения в покупке иранских БПЛА Россией — вброс, подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Специальная военная операция РФ на Украине
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