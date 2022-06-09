Небензя выразил надежду на скорое освобождение ДНР и ЛНР

Первоочередной задачей России в ходе спецоперации на Украине было освобождение Донбасса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время.

В интервью телеканалу Би-би-си дипломат заметил, что поставленные цели Россия уже реализует.

«Вы увидите освобождение всей [территории] Донецкой и Луганской областей. Это, надеюсь, скоро произойдет», — процитировал Небензю ТАСС.

Постпред РФ при ООН напомнил, что в первоначальный план спецоперации входили нейтралитет Украины, ее денацификация и демилитаризация.

«Освобождение Донбасса было первоочередной задачей, которая сейчас реализуется», — сказал Небензя.

Ведущему дипломат предложил сравнить «через неделю или две» имеющиеся записи и посмотреть на достигнутый прогресс. Поставки тяжелого вооружения, которые ведет Запад, постпред РФ при ООН назвал явной эскалацией конфликта.

Из-за этого, подчеркнул он, России придется «принять решение отодвинуть украинские силы настолько, чтобы они не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Накачивание Украины оружием лишь подтвердило ведение Западом прокси-войны с РФ. Киевский режим стал пешкой в большой геополитической игре.