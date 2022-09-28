Небензя уличил Зеленского в попытке сорвать частичную мобилизацию в России | 360°

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Небензя уличил Зеленского в попытке сорвать частичную мобилизацию в России

Постпред РФ Небензя заявил, что у Зеленского не получится сорвать частичную мобилизацию

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Президент Украины Владимир Зеленский видеообращениями на русском языке пытается сорвать проводимую в России частичную мобилизацию, однако у него ничего не выйдет. Об этом на заседании в ООН заявил постоянный представитель РФ в организации Василий Небензя, написало РИА «Новости».

По его словам, россияне отлично понимают, за что идут в бой, и умеют отличать правду от лжи.

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«Зеленский своими видеообращениями постарался вбить клин между российским обществом и властью, не стесняясь использовать русский язык из пропагандистских и тактических помыслов», — заявил Небензя.

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Дипломат подчеркнул, что менталитет россиян плохо известен западным пропагандистам.

«Россияне хорошо знают, за что сражаются, как их деды и прадеды на протяжении многих столетий, при каждой попытке внешнего недруга ослабить страну», — добавил он.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации с 21 сентября. В войска призовут отслуживших срочную службу или прошедших военную кафедру россиян, а также имеющих боевой опыт и востребованную военно-учетную специальность.

Владимир Зеленский

Частичная мобилизация в РФ

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