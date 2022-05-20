Небензя: Россия с недоумением узнала, что «насильно вывозит украинцев»

Обвинения России в насильственной эвакуации украинцев на свою территорию безосновательны, заявил постоянные представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на международном форуме по вопросам миграции.

«С недоумением услышали обвинения в наш адрес, что мы насильно вывозим в Россию и удерживаем украинских граждан. Это не соответствует действительности», — подчеркнул постпред РФ.

С начала спецоперации из опасных районов Донбасса и Украины на территорию России добровольно эвакуировались более 1,36 миллиона человек, в том числе более 230 тысяч детей, отметил Небензя. В российской базе данных более 2,756 миллиона обращений от жителей Луганской, Донецкой народных республик и Украины с просьбой о въезде на территорию России, добавил постпред.

Уже в начале апреля беженцы из ЛНР, ДНР и Украины начали получать российские паспорта. Прибывшие в Россию жители этих районов получают также единовременное пособие. При получении гражданства семьи с детьми получат материнский капитал.