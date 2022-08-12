Небензя рассказал, когда Украина устроит «чудовищные провокации» на Запорожской АЭС

В случае вывода российского военного контингента с Запорожской атомной электростанции киевский режим использует ее для «чудовищных провокаций». Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его слова процитировал ТАСС.

«На что способен киевский режим, мы знаем, и мир уже смог в этом убедиться. Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций», — подчеркнул Небензя.

Постпред РФ при международной организации выступил на неформальном собрании Совбеза ООН. Встречу инициировала Россия в связи с непрекращающимися ударами ВСУ по Запорожской АЭС. Небензя заявил, что преступные приказы Киева в отношении ЗАЭС ставят мир на грань ядерной катастрофы. Постпред отметил, что в этом случае ответственность будет на спонсорах киевского режима.