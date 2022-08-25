Небензя показал в ООН используемые украинскими националистами мины «Лепесток»

Постпред России при ООН Василий Небензя показал журналистам в ООН, насколько незаметны противопехотные мины «Лепесток», которые солдаты ВСУ используют против гражданских лиц в Донбассе. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это мини-мина, Вооруженные силы Украины разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках. Их очень тяжело обнаружить на местности», — пояснил российский дипломат.

По словам Небензи, их нередко находят дети. Они принимают мины за игрушки и берут в руки, после чего «Лепестки» взрываются. В итоге от мин уже пострадали 47 человек.

Постпред России при ООН уверен — ВСУ намеренно разбрасывают боеприпасы, чтобы увеличить число жертв среди мирного населения. Несмотря на ратификацию Украиной Оттавской конвенции, запрещающей применение противопехотных мин, украинские военные по-прежнему их используют.

Небензя выразил надежду, что конфликт на Украине будет разрешен мирным путем. Он отметил — это должно произойти после выполнения всех задач спецоперации.