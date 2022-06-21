Небензя назвал украинцев дружественным России народом

Россию пытаются обвинить в желании уничтожить Украину, но жители этой страны остаются дружественным народом россиянам. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«У нас по-прежнему доброе отношение к украинском народу, украинской культуре и языку. Украинцы — родной и дружественный нам народ. Просто их сегодняшние лидеры реализуют чуждую и нам, и украинскому народу чужую геополитическую повестку дня», — сказал Небензя во время заседания Совбеза ООН. Цитату привел ТАСС.

По словам постпреда, российскую сторону пытаются обвинить в желании уничтожить Украину и выжечь все украинское. Но подобные заявления не соответствуют действительности, так как Россия преследует совсем иную цель.

«Выжечь на Украине мы хотим расцветший бурным цветом неонацизм и национализм, из-за которого эта страна последовательно превращалась в анти-Россию, став прямой угрозой нам и жителям Донбасса», — пояснил Небензя.

Он также обратился к западным странам, которые тратят миллиарды на противостояние России до последнего украинца. Такие действия Небензя назвал настоящим подстрекательством к насилию.

«В ваших странах даже появились наклейки на магазинах и барах, что там не обслуживают русских. Чем это отличается от расизма? Поменяйте слово „русский“ на „блек пипл“ или „еврей“. Почему от подобных ассоциаций вас передергивает, а с русскими можно так обращаться?» — задался вопросом российский постпред.

Как подчеркнул Небензя, агонию русофобского киевского режима можно лишь затянуть, но не остановить. При этом Россия доведет свою спецоперацию до конца и полностью реализует поставленные цели.