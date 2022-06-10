Небензя назвал явной эскалацией поставки тяжелого вооружения на Украину

Поставки странами Запада тяжелого оружия и техники на Украину являются явной эскалацией. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Это явная эскалация», — сказал Небензя в интервью телеканалу BBC.

Он добавил, что таким образом западные страны ведут прокси-войну с Россией. При этом Украина является лишь пешкой в большой геополитической игре.

«Это прокси-война Запада с Россией», — подчеркнул постпред РФ.

По его словам, из-за этих поставок оружия российским войскам придется отодвинуть украинские силы настолько, чтобы они не смогли достичь территорий ни России, ни Донбасса.

Ранее постпред РФ при ООН выразил надежду на скорое освобождение Донецкой и Луганской народных республик. Он напомнил, что это задача была первоочередной. Также в план спецоперации входили нейтралитет Украины, ее денацификация и демилитаризация.

Сейчас российские военные продолжают освобождать населенные пункты от украинских националистов. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ближайшие дни начнется освобождение Лисичанска в ЛНР.