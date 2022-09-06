Небензя назвал фейком информацию о приобретении Россией боеприпасов у КНДР | 360°

Спецоперация 06 сентября 2022, 23:27 Поделиться Telegram

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Viber Небензя назвал фейком информацию о приобретении Россией боеприпасов у КНДР Постпред при ООН Небензя назвал фейком новость о приобретении Россией боеприпасов у КНДР РИА "Новости"

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отреагировал на сообщение американской газеты New York Times о том, что Россия якобы закупает артиллерийские снаряды у Северной Кореи. По словам высокопоставленного дипломата, это не соответствует действительности, написало РИА «Новости».

«Я не слышал об этом и думаю, что очередной распространяемый фейк», — сказал Небензя.

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В России эту новость не восприняли всерьез. По мнению доцента факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексея Фененко, американская пресса вызывает смех. Подобные фейки запускаются, чтобы создать ложное представление о состоянии вооружения России.

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