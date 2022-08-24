Исполнение украинской стороной минских соглашений исключило бы спецоперацию России на Украине. Однако следовать договоренностям не хотели ни официальный Киев, ни его зарубежные покровители.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации отметил, что выполнение минских договоренностей означало бы окончание длившейся в течение восьми лет войны. Его слова привело РИА «Новости».

Украина решила поступить иначе, открыто заявив о своей позиции в начале 2022 года и пригрозив отказаться от безъядерного статуса.

«В этих условиях для установления мира на Донбассе, а также для предотвращения исходящих от Украины очевидных угроз для России у нас не оставалось иного выбора, кроме как начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, цели которой успешно и последовательно выполняются», — заявил Небензя.

Дипломат признал, что ответственность за происходящее на Украине целиком лежит на пришедшем к власти в 2014 году киевском режиме. Антиконституционный переворот в стране, обратил внимание он, помогли осуществить ряд западных государств. В итоге новая майданная власть последовательно вела Украину к катастрофе.

«В этом бессмысленном „крестовом походе“ против самой себя Украина потеряла Крым и спровоцировала вооруженный отпор со стороны дончан и луганчан, взявшихся за оружие во имя свободы и будущего своих детей», — заключил Небензя.