28 февраля 2023, 15:54
«Не вывозят». Российский военный раскрыл характер польских наемников в рядах ВСУ
МК»: российский военный с позывным Кот рассказал о слабости польских наемников в рядах ВСУ
Польские наемники в рядах украинской армии умеют вести бой, однако в целом проявляют себя плохо из-за отсутствия должной мотивации. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал российский военнослужащий с позывным Кот.
«Мы уже закусывались в боях с польскими наемниками, оружие в руках держать умеют. Но в целом они не вывозят, все бросают и бегут при плотном стрелковом бою», — рассказал он.
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По мнению военнослужащего, главной проблемой наемников остается низкая мотивация.
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«Точно такая же ситуация в большей части подразделений ВСУ, которые состоят в основном из территориальной обороны и мобилизованных. Они смелые, пока их прикрывает артиллерия. Но стоит подойти на 50 метров — начинают бежать», — добавил Кот.
Российский военный отметил, что выход на ближний стрелковый бой остался проблематичным из-за качественной работы артиллерии ВСУ.
«Сначала нужно пройти два-три километра выжженных полей, а там каждый сантиметр у них прострелен. В этом вся загвоздка», — добавил он.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что гибель польских наемников в зоне конфликта не является проблемой для страны.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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