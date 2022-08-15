В корпусе морской пехоты, военнослужащие которой сражаются за ВСУ, есть пророссийские настроения, заявил журналист, экс-морпех Джон Марк Дуган. Его слова привело РИА «Новости».

«Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают», — отметил собеседник агентства.

Многие американские видят преступления США на Украине. Они выступают против такой политики Вашингтона, подытожил Дуган.

Американская администрация поддерживает конфликт на Украине, поставляя Киеву вооружение. В МИД России обращали внимание на то, что такой подход не способствует мирным переговорам.

Однако политика американской администрации отличается недальновидностью не только по отношению к России, но и в адрес Китая. Пекин выступает против любого рода визитов чиновников из США на Тайвань, поскольку считает остров своей территорией.