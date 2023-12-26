Спецоперация 26 декабря 2023, 11:45 «Не учитывая опыт». Украинский майор назвал новую проблему ВСУ Офицер ВСУ Гай: украинцев призывают без учета гражданских специальностей Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Читать 360tv в

Украинцев призывают на фронт без учета их гражданских специальностей, в основном обращая внимание на военно-учетную. В итоге необходимые в войсках специалисты нередко оказываются в обычной пехоте, заявил украинскому каналу «Прямой» майор ВСУ Мирослав Гай.

Он отметил, что встретил в пехоте инженера, в мирной жизни трудившегося над разработкой самоходных орудий, а среди пулеметчиков видел ценных специалистов по инженерной технике.

Реклама

«Мы сейчас призываем людей через ТЦК, вообще не учитывая их опыт гражданской жизни. <…> Часто обращают внимание только на военно-учетную специальность, которую человек мог получить много лет назад еще на срочной службе», — посетовал Гай.

Ранее отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на свои источники сообщил, что ВСУ отправили в качестве штурмовиков в «красную зону» под Купянск взвод материально-технического обеспечения, в составе которого были женщины. Кроме того, по его словам, ВСУ перебросили в район Синьковки десантно-штурмовую бригаду, в которой у большинства солдат нет боевого опыта.