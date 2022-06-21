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    21 июня 2022, 10:22

    «Не соответствует действительности». Шольц — о критике Украины медленных поставок вооружения

    Канцлер ФРГ Шольц отверг критику Украины в медленных поставках вооружений

    Максим Зинкин

    Многие критические заявления представителей Украины в якобы медленных поставках оружия со стороны Германии не соответствуют реальному положению дел. Об этом газете Münchner Merkur заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    «Не соответствует действительности». Шольц — о критике Украины медленных поставок вооружения

    По его словам, большая часть критикующих совсем не разбирается в вопросе вооружений.

    «Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. Мы поставляем современное вооружение, такое как зенитно-ракетные комплексы и гаубицы, но солдаты украинской армии должны быть правильно подготовлены к работе с ними, иначе эффекта не будет», — заявил канцлер.

    Также Шольц назвал ошибочным мнение, что военную технику можно купить, как автомобиль в дилерском салоне.

    «Понимаю, что я должен правильным образом реагировать на эти выступления. Однако я не дам себе отойти от уравновешенной позиции Германии в этом вопросе», — заключил он.

    Эксперт Института Хадсона Питер Раф сообщал, что Германия втайне от Украины ведет переговоры с Россией. Он считает, что ФРГ боится «унизить Россию» и готова пренебречь помощью для украинской армии.

    Утром 21 июня американское издание Los Angeles Times написало, что руководство Германии, Италии и Франции отказало Украине в оперативных поставках оружия.