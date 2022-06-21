Многие критические заявления представителей Украины в якобы медленных поставках оружия со стороны Германии не соответствуют реальному положению дел. Об этом газете Münchner Merkur заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, большая часть критикующих совсем не разбирается в вопросе вооружений.

«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. Мы поставляем современное вооружение, такое как зенитно-ракетные комплексы и гаубицы, но солдаты украинской армии должны быть правильно подготовлены к работе с ними, иначе эффекта не будет», — заявил канцлер.

Также Шольц назвал ошибочным мнение, что военную технику можно купить, как автомобиль в дилерском салоне.

«Понимаю, что я должен правильным образом реагировать на эти выступления. Однако я не дам себе отойти от уравновешенной позиции Германии в этом вопросе», — заключил он.

Эксперт Института Хадсона Питер Раф сообщал, что Германия втайне от Украины ведет переговоры с Россией. Он считает, что ФРГ боится «унизить Россию» и готова пренебречь помощью для украинской армии.

Утром 21 июня американское издание Los Angeles Times написало, что руководство Германии, Италии и Франции отказало Украине в оперативных поставках оружия.