Спецоперация 21 августа 2023, 04:59 «Не скинешь деньги — меня убьют». Бывший пленный рассказал о вымогательстве со стороны СБУ Бывший военнопленный Раидин заявил, что СБУ требовала денег у его матери РИА «Новости»

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Сотрудники СБУ не только издеваются над пленными солдатами, но и вымогают деньги у их родственников. Об этом «РИА Новости» рассказал мобилизованный Виктор Раидин, которого освободили из украинского плена.

По словам бойца, от него потребовали позвонить матери и попросить денег в обмен на безопасность.

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«Мам, я нахожусь в плену, тебе сейчас скинут номер счета, обратись к Данилу, моему другу, он тебе подскажет, что куда перевести, если ты не скинешь деньги — меня убьют», — сказал Раидин по телефону.

По словам военнослужащего, после этого звонка его друг обратился в полицию. Там ему посоветовали ничего не переводить и пообещали, что рано или поздно Виктора обменяют.

Впрочем, даже если родственники пленных переводили деньги вымогателям, ситуация для них не менялась. Раидин рассказал про своего товарища, выкуп за которого перевела жена.

«Ничего не изменилось, они как били — так и бьют. Они единственное сказали: „Может быть, если все пройдет удачно, вас быстрее обменяют“. Вот, вроде бы переводили, а он шестой или седьмой месяц там сидит», — добавил Раидин.

Ранее Виктор Раидин рассказал, что сотрудники СБУ заставляли пленных снимать видео-признания, дискредитирующие российские вооруженные силы