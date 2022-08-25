«Не сильно меняет ситуацию». Полянский отреагировал на новый пакет помощи Украине от США

Военная помощь США Украине на три миллиарда долларов не сильно изменит ситуацию, спецоперация ВС РФ идет по плану, ее цели будут достигнуты, заявил Sky News первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Это не очень сильно меняет ситуацию на земле. Это, конечно, делает ситуацию более сложной для нас, в особенности для мирных граждан», — поделился высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что Вашингтон снабжает ВСУ артиллерийскими системами с высокой дальностью. Такое оружие позволит украинским солдатам устраивать провокации, подобные обстрелу Еленовки. Тогда были убиты украинские военнопленные.

Полянский подчеркнул планомерность спецоперации. Все поставленные Минобороны РФ и высшим руководством страны цели будут достигнуты, подытожил Полянский.

Администрация Джо Байдена 24 августа объявила о выделении Киеву военной помощи. Общий объем оборонно помощи для ВСУ со стороны США превысил 13 миллиардов долларов.