Спецоперация 03 марта 2023, 05:35 «Не считаются с потерями». ВСУ бросали бойцов рыть окопы под артобстрелами РИА «Новости»: украинских солдат бросают на оборудование позиций даже под артобстрелами РИА «Новости»

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Командир минометного расчета с позывным «Архип» рассказал, что командование ВСУ бросает своих солдат на рытье окопов под артобстрелами. По мнению минометчика, которое привело РИА «Новости», украинское руководство не считается с потерями своей живой силы.

В качестве примера военный привел ситуацию, когда группа противника выехала на передний край, чтобы окопаться, и была обнаружена с беспилотника.

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«Вышли на нас, мы эту цель подавили, уничтожили несколько националистов — они ушли с этого места. Через несколько часов они туда вернулись, забрали своих трехсотых, двухсотых (раненных и убитых — прим. ред.) и продолжили дальше копать», — рассказал собеседник издания.

Однако, на этом украинские военные не остановились: после того, как они повторно понесли потери в результате артиллерийского налета ВС РФ, солдаты ВСУ снова вернулись за своими погибшими и снова продолжили рыть окопы.

Украинцев кидали на эту позицию с минимальным промежутком времени, не обращая внимания, что по ней идет огонь, уточнил минометчик. Российское подразделение вновь открыло огонь, уничтожили машину противника, после чего движения на позиции уже не наблюдалось.

«Мы пристрелялись уже туда, то есть противник точно знает, что ответ будет, и они все равно туда лезут и лезут, даже если несут потери. Не знаю, с потерями он, наверное, не считается», — заключил рассказчик.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские войска ликвидировали до 80 бойцов Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Также ВСУ потеряли на этом направлении 30 автомобилей и гаубицу «Мста-Б».