Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью телеканалу Phoenix, что не получала предложений принять участие в дипломатическом решении конфликта на Украине.

Она не стала прямо отвечать на вопрос о том, почему не выступила посредником между Россией и Украиной, как это сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Вместо этого Ангела Меркель вспомнила историю с арестом журналиста немецкого издания в Турции, когда бывший канцлер Герхард Шредер заявил, что вступится за него, если глава государства его об этом попросит.

Кроме того, об участии в переговорах ее не просила украинская сторона. Ангела Меркель также сослалась на мнение канцлера Олафа Шольца и самого Эммануэля Макрона о том, что в сложившейся ситуации это будет бессмысленно.

Сейчас это не принесет какую-либо пользу

Ранее она выразила поддержку Украине, сообщил RT. Ангела Меркель объявила об этом на мероприятии по случаю отставки главы ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана.