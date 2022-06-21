«Не придешь — посадим на 3 года». Сдавшиеся солдаты ВСУ — о том, как их вынуждали идти в армию
Сдавшиеся солдаты ВСУ рассказали, как их вынуждали идти в армию под угрозой тюрьмы
Сдавшиеся солдаты ВСУ рассказали «Известиям», как их забирали в армию, угрожая тюрьмой. Уже на службе командиры оставляли военных без оружия.
«Выписали боевую повестку. Сказали: если не приедешь, то на три года посадим тебя», — сообщил один из бывших военнослужащих Украины.
Он отметил, что автомат ему в руки дали только один раз — во время присяги. Оружия не хватало даже тем, кто служит по контракту, пояснил парень.
Другой бывший военнослужащий, житель Полтавской области, тоже констатировал, что не имел возможности избежать армии — и также рассказал о нехватке оружия. Молодой человек заметил, что начальство «фактически кинуло» бойцов.
«У меня был только один штык-нож после наряда. Как нам сказало наше начальство, оно должно было нас эвакуировать в Николаев, но не успело — получилось, что попали под обстрел. Потом прятались достаточно долгое время», — вспомнил солдат.
После поступка командиров родители уговорили его сдаться ВС России.
Также бывшие бойцы ВСУ сообщили, что во время спецоперации им не платили — деньги скидывали только родители.