«Не позволим шутить с нами». Кадыров пообещал полностью освободить ДНР и Запорожье | 360°

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«Не позволим шутить с нами». Кадыров пообещал полностью освободить ДНР и Запорожье

Глава Чечни Кадыров: Россия в ближайшем будущем освободит ДНР и Запорожье

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В ближайшем будущем России удастся полностью установить контроль над Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщила радиостанция «Маяк».

«Это все наша территория. Думаю, в ближайшем будущем нам удастся полностью освободить районы на Запорожском и Херсонском направлениях, а также в Донецкой Народной Республике. Никто не имеет права шутить с Россией. Мы не позволим шутить с нашим государством», — заявил Кадыров.

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Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Большом Кремлевском дворце в пятницу официально подписал указы о вхождении в состав РФ Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.

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В ходе выступления глава государства подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, и призвал киевские власти прекратить боевые действия. Российский лидер отметил, что затягивание переговорного процесса является очень опасным.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Украине стоит серьезно относиться к фразе Путина об опасности затягивании переговоров.

Однако президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором отказался вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин.

Рамзан Кадыров

Россия

Владимир Путин

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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