«Не ожидал такого». Британский наемник рассказал об отношении в российском плену

Британский наемник Шон Пиннер заявил, что был удивлен хорошему отношению в российском плену. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

«Я не ожидал такого. Мне залечили раны, меня напоили и накормили. Конечно, плен — это плен. Не стоит ожидать пятизвездочного обслуживания, но до настоящего момента я встретил нормальное отношение и помощь в том, чтобы отправить меня домой», — сказал британец.

Он отметил, что перед отправкой на Украину не стал подписывать контракт, поэтому с самого начала был готов самостоятельно отвечать за свою жизнь.

«Участвуя в боевых действиях без подписания контракта, ты берешь свою жизнь в свои руки. Потому что ты будешь наказан, ты попадешься», — пояснил Пиннер.

Ранее российские военные взяли в плен британского наемника Эндрю Хилла. Они задержали иностранца в Николаевской области. По информации Минобороны, наемник добровольно сложил оружие. Хилл рассказал, что за участие в боевых действиях ему обещали заплатить, но денег он так и не увидел. Он призвал других наемников хорошо подумать перед тем, как соглашаться поехать на Украину.