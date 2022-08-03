Президент Украины Владимир Зеленский не оправдал ожиданий нынешней политической верхушки коллективного Запада, которая поручила ему напасть на Крым и Донбасс, поэтому ему уже ищут замену. Об этом «360» сообщил политик и общественный деятель Николай Стариков.

Таким образом он прокомментировал материал колумниста американского издания The New York Times Томаса Фридмана, который выразил мнение, что власти США больше не доверяют Зеленскому.

Стариков объяснил, что слова о недоверии нужно рассматривать с позиции «не оправдал доверия».

«Зеленский не оправдывает доверия тех, кто поставил его у власти на Украине, кто поручил ему вести боевые действия против России, кто поручил ему в марте 2022 года напасть на Донбасс и Крым», — сказал он.

Политик напомнил, что начало российской специальной операции на Украине сорвало планы Зеленского и тех, кто приказал ему использовать новейшие виды вооружения, невзирая на жертвы среди мирного населения.

«В представлении коллективного Запада на Украине воплощается не тот сценарий, который был изначально запланирован. Поэтому статья Фридмана — сигнал для Зеленского и всех, кто хочет подхватить должность из его рук вместе с падающим из его рук знаменем», — продолжил он.

Стариков добавил, что статья Фридмана стала сигналом того, что Запад ищет замену действующему президенту Украины.